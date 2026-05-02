Morre Alex Zanardi, campeão paralímpico e lenda do automobilismo
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Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morreu na noite desta sexta-feira (1º), aos 59 anos. A causa da morte não foi divulgada.
Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que seu luto e privacidade sejam respeitados durante este período de pesar Comunicado publicado pela família do italiano na manhã deste sábado (2)
Zanardi convivia, nos últimos anos, com sequelas de um grave acidente ocorrido em 2020, durante uma prova de handbike. À época, ele colidiu com um caminhão e sofreu diversos traumatismos faciais e cranianos.
O italiano chegou à Fórmula 1 em 1991 e ficou até 1994, com passagens por Jordan, Minardi e Lotus. Ele retornou ao circuito em 1999, pela Williams.
Zanardi foi para a Indy e conquistou os títulos de 1997 e 1998. Ele reapareceu no circuito oval após um hiato de poucas temporadas.
Foi na Indy que ele sofreu um grave acidente em 2001, em episódio que mudou a vida dele. Após um pit-stop, Zanardi perdeu o controle, rodou e foi atingido pelo carro de Alex Tagliani. O impacto foi fortíssimo e o acidente fez com que perdesse as duas pernas.
Zanardi sobreviveu e se tornou atleta paralímpico e atuava nas provas de handbike (bicicleta de mão). Ele disputou os Jogos Paralímpicos de Londres e foi ao pódio em três oportunidades, com duas medalhas de ouro e uma de prata.
Ele conquistou medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro. Zanardi levou mais dois ouros e uma prata, e chegou a seis medalhas paralímpicas.
O italiano fundou o projeto "Obiettivo3", um centro de aconselhamento e integração para esportes paralímpicos. "Seu desejo de compartilhar, de renascer, de poder proporcionar a outros a mesma emoção o motivou a dar oportunidade e apoiar aqueles que gostariam de praticar esportes, mas não têm condições", diz parte do texto do site oficial.
Em 2020, Zanardi sofreu mais um grave acidente. O episódio aconteceu durante uma das etapas do revezamento do "Obiettivo Tricolore", uma maratona festiva que reunia atletas paralímpicos em handbikes e triciclos. Um relatório da investigação apontou que Alex perdeu o controle da sua handbike a 50km/h antes de se chocar com um caminhão que vinha no sentido contrário.
O ex-piloto recebeu diversas homenagens nas redes sociais. Stefano Domenicali, presidente da F-1, disse que Zanardi "foi verdadeiramente uma pessoa inspiradora, como ser humano e como atleta". Bebe Vio, estrela italiana da esgrima em cadeira de rodas, lembrou de episódios que viveram juntos no esporte: "Nos tornamos colegas em 2009. Eu tinha 12 anos, estava muito ocupada e assustada. Você me deu forças para recomeçar, me convencendo de que, com ou sem pernas, eu poderia fazer qualquer coisa".
Um post compartilhado por Beatrice Maria Vio Grandis (@bebe_vio)
COMUNICADO DA FAMÍLIA
"É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento repentino de Alessandro Zanardi na noite de ontem, 1º de maio.
Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de seus entes queridos.
A família expressa sua sincera gratidão a todos que manifestaram condolências neste momento e pede respeito à sua dor e privacidade neste período de luto.
Informações sobre o funeral serão comunicadas posteriormente"