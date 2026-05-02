Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e campeão paralímpico, morreu na noite desta sexta-feira (1º), aos 59 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família gostaria de expressar seus sinceros agradecimentos a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que seu luto e privacidade sejam respeitados durante este período de pesar Comunicado publicado pela família do italiano na manhã deste sábado (2)

Zanardi convivia, nos últimos anos, com sequelas de um grave acidente ocorrido em 2020, durante uma prova de handbike. À época, ele colidiu com um caminhão e sofreu diversos traumatismos faciais e cranianos.