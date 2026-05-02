Pré-candidato ao Governo de São Paulo, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) disse que o empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em pesquisas eleitorais recentes só pode ser explicado por uma "lavagem cerebral coletiva".

Ele afirmou ainda que adotará "escala 7x0", ou seja, todos os dias da semana, para a campanha pela reeleição do presidente.

"É inadmissível o que está se falando aqui nas pesquisas eleitorais. O contraste é tão grande, tão grande, que só uma lavagem cerebral coletiva explica uma comparação possível entre esses dois presidentes na história do Brasil", disse ele, referindo-se ao governo de Jair Bolsonaro (PL), pai de Flávio.