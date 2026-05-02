O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (PP), decretou calamidade pública nesta sexta-feira (1º) após um grande volume de chuvas atingir diversas regiões do estado.

Levantamento da Aesa (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba) apontou que três municípios registraram volume de chuvas recorde. Os municípios com maior volume foram Alhandra (191 mm), Mogeiro (117 mm), Pilar (170 mm) e São José dos Ramos (128 mm). Os números superam os maiores índices dos últimos 30 anos.

Municípios de Ingá, Itabaiana, Mogeiro, Pilar e Salgado de São Félix têm situação mais sensível, segundo o governo. Mais de 60 bombeiros atuam nas cidades e contam com apoio de equipes da capital, João Pessoa. A corporação aumentou sua atuação operacional em todo o estado.