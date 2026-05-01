Atos do Dia do Trabalhador mobilizaram centrais sindicais e movimentos nesta sexta-feira (1º) em São Paulo e na região metropolitana, com programação que incluiu shows, discursos e participação de lideranças políticas.

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Entre as principais pautas estão a redução da jornada sem corte de salário, o fim da escala 6x1, o combate à violência contra a mulher, a defesa da democracia e melhorias nas condições de trabalho.