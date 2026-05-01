Atos do Dia do Trabalhador mobilizaram centrais sindicais e movimentos nesta sexta-feira (1º) em São Paulo e na região metropolitana, com programação que incluiu shows, discursos e participação de lideranças políticas.
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Entre as principais pautas estão a redução da jornada sem corte de salário, o fim da escala 6x1, o combate à violência contra a mulher, a defesa da democracia e melhorias nas condições de trabalho.
Um dos principais eventos foi realizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com apresentações artísticas e falas de representantes sindicais ao longo do dia.
Na capital, também houve mobilizações na Praça Roosevelt, na Praça da República e no bairro da Liberdade, organizadas por diferentes centrais sindicais. Trabalhadores participaram de debates, atividades culturais e sorteios durante a programação.
Autoridades estiveram presentes nos atos, entre elas os ministros Luiz Marinho e Guilherme Boulos, além de lideranças políticas como Fernando Haddad, Edinho Silva, Simone Tebet e Marina Silva.
Durante um dos eventos, um homem foi detido após confusão com um agente da Guarda Civil Metropolitana.
Na Avenida Paulista, um grupo realizou manifestação com pautas alinhadas à direita, reunindo menos de 50 pessoas no início da tarde, segundo contagem no local.
Com informações do g1.