01 de maio de 2026
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1º DE MAIO

Veja reivindicações dos atos de Dia do Trabalhador pelo país

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Dino Santos/spbancarios/Imagem ilustrativa
Um dos principais eventos foi realizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Um dos principais eventos foi realizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Atos do Dia do Trabalhador mobilizaram centrais sindicais e movimentos nesta sexta-feira (1º) em São Paulo e na região metropolitana, com programação que incluiu shows, discursos e participação de lideranças políticas.

Leia mais: Dia do Trabalhador lota o Parque do Corrupira

Entre as principais pautas estão a redução da jornada sem corte de salário, o fim da escala 6x1, o combate à violência contra a mulher, a defesa da democracia e melhorias nas condições de trabalho.

Um dos principais eventos foi realizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, com apresentações artísticas e falas de representantes sindicais ao longo do dia.

Na capital, também houve mobilizações na Praça Roosevelt, na Praça da República e no bairro da Liberdade, organizadas por diferentes centrais sindicais. Trabalhadores participaram de debates, atividades culturais e sorteios durante a programação.

Autoridades estiveram presentes nos atos, entre elas os ministros Luiz Marinho e Guilherme Boulos, além de lideranças políticas como Fernando Haddad, Edinho Silva, Simone Tebet e Marina Silva.

Durante um dos eventos, um homem foi detido após confusão com um agente da Guarda Civil Metropolitana.

Na Avenida Paulista, um grupo realizou manifestação com pautas alinhadas à direita, reunindo menos de 50 pessoas no início da tarde, segundo contagem no local.

Com informações do g1.

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