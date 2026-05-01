O Papa Leão XIV nomeou Evelio Menjivar-Ayala, de 55 anos, como novo bispo da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ele substitui Mark E. Brennan, que teve a renúncia aceita.
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Menjivar-Ayala entrou nos Estados Unidos em 1990 sem documentação, escondido no porta-malas de um carro. Nascido em El Salvador, viveu a infância em meio à guerra civil no país e enfrentou tentativas frustradas de migração antes de conseguir chegar ao território americano.
Em 2023, tornou-se o primeiro bispo salvadorenho nos EUA, atuando como auxiliar na arquidiocese de Washington. Antes disso, trabalhou em empregos como serviços de limpeza e construção, enquanto aprendia inglês e concluía a formação educacional.
Ao comentar a nomeação, afirmou que assume o cargo com “alegria e humildade”. Ele também destacou a intenção de ouvir jovens, trabalhadores, pobres e imigrantes.
O papa já fez críticas públicas à política migratória do ex-presidente Donald Trump, defendendo maior acolhimento a estrangeiros.
Com informações do The Guardian.