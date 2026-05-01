O Papa Leão XIV nomeou Evelio Menjivar-Ayala, de 55 anos, como novo bispo da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ele substitui Mark E. Brennan, que teve a renúncia aceita.

Leia mais: Papa responde a Trump: 'Não tenho medo do presidente dos EUA'

Menjivar-Ayala entrou nos Estados Unidos em 1990 sem documentação, escondido no porta-malas de um carro. Nascido em El Salvador, viveu a infância em meio à guerra civil no país e enfrentou tentativas frustradas de migração antes de conseguir chegar ao território americano.