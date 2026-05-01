01 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
IGREJA

Papa nomeia ex-imigrante ilegal como bispo nos EUA

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/adw.org
Menjivar-Ayala entrou nos Estados Unidos em 1990 sem documentação, escondido no porta-malas de um carro.
Menjivar-Ayala entrou nos Estados Unidos em 1990 sem documentação, escondido no porta-malas de um carro.

O Papa Leão XIV nomeou Evelio Menjivar-Ayala, de 55 anos, como novo bispo da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. Ele substitui Mark E. Brennan, que teve a renúncia aceita.

Leia mais: Papa responde a Trump: 'Não tenho medo do presidente dos EUA'

Menjivar-Ayala entrou nos Estados Unidos em 1990 sem documentação, escondido no porta-malas de um carro. Nascido em El Salvador, viveu a infância em meio à guerra civil no país e enfrentou tentativas frustradas de migração antes de conseguir chegar ao território americano.

Em 2023, tornou-se o primeiro bispo salvadorenho nos EUA, atuando como auxiliar na arquidiocese de Washington. Antes disso, trabalhou em empregos como serviços de limpeza e construção, enquanto aprendia inglês e concluía a formação educacional.

Ao comentar a nomeação, afirmou que assume o cargo com “alegria e humildade”. Ele também destacou a intenção de ouvir jovens, trabalhadores, pobres e imigrantes.

O papa já fez críticas públicas à política migratória do ex-presidente Donald Trump, defendendo maior acolhimento a estrangeiros.

Com informações do The Guardian.

Comentários

Comentários