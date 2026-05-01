01 de maio de 2026
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SITUAÇÃO CRÍTICA

Moradores ficam soterrados após deslizamento em Pernambuco

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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A previsão indica continuidade de precipitações moderadas a fortes.
A previsão indica continuidade de precipitações moderadas a fortes.

Deslizamentos de barreiras durante a chuva soterraram moradores nesta sexta-feira (1º) em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (PR). Uma criança foi resgatada viva, enquanto um casal de idosos continua desaparecido.

O caso mais grave é do bairro do Passarinho, onde equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas sob os escombros. Segundo a corporação, há possibilidade de que os idosos sejam avós da criança resgatada. As buscas continuam em área encharcada, o que dificulta a localização das vítimas.

Em outro ponto da cidade, no bairro de Águas Compridas, um adolescente ficou com as pernas presas após deslizamento. Ele foi retirado pelos bombeiros e levado para uma unidade de saúde.

Também houve registros de desmoronamentos em cidades da Região Metropolitana. No Recife, equipes atuaram em ocorrências nos bairros de Dois Unidos e Vasco da Gama, sem confirmação de feridos. Em Camaragibe, quedas de muros foram registradas, também sem vítimas.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) colocou a região em estado de alerta máximo para chuvas intensas. A previsão indica continuidade de precipitações moderadas a fortes.

Com informações do g1.

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