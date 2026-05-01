Deslizamentos de barreiras durante a chuva soterraram moradores nesta sexta-feira (1º) em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (PR). Uma criança foi resgatada viva, enquanto um casal de idosos continua desaparecido.

O caso mais grave é do bairro do Passarinho, onde equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas sob os escombros. Segundo a corporação, há possibilidade de que os idosos sejam avós da criança resgatada. As buscas continuam em área encharcada, o que dificulta a localização das vítimas.

Em outro ponto da cidade, no bairro de Águas Compridas, um adolescente ficou com as pernas presas após deslizamento. Ele foi retirado pelos bombeiros e levado para uma unidade de saúde.