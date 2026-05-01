Autoridades iranianas discutem o uso de golfinhos equipados com minas como possível estratégia para atacar navios de guerra dos Estados Unidos no Estreito de Ormuz, segundo informações divulgadas pelo jornal The Wall Street Journal.

O país considera a medida durante o bloqueio militar norte-americano na região, que tem afetado as exportações de petróleo do Irã e agravado a crise econômica no país. Parte de integrantes mais radicais do governo iraniano considera o bloqueio forma de guerra e defende a retomada de ações militares.

Além do uso de animais treinados, o país também analisa outras alternativas, como o envio de submarinos ao estreito. Integrantes da Guarda Revolucionária já mencionaram a possibilidade de atingir cabos de comunicação submarinos, o que pode impactar redes globais de internet.