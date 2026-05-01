Segundo a companhia, o reajuste representa acréscimo de R$ 1,00 por litro em relação ao valor do mês anterior.

A Petrobras aumentou em 18% o preço médio do querosene de aviação (QAV) vendido às distribuidoras a partir desta sexta-feira (1º).

A estatal informou que o aumento é aplicado em meio a um contexto geopolítico considerado excepcional, com alta nas cotações internacionais do petróleo após ataques dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, que afetaram o fornecimento global.

Para reduzir o impacto no setor aéreo, a empresa mantém a possibilidade de parcelar parte do reajuste em até seis vezes, com início do pagamento previsto para julho de 2026.

Os ajustes no preço do QAV são realizados mensalmente, conforme previsto em contrato com as distribuidoras.