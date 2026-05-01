Viralizado na internet na última semana, o "golpe da mostarda", também chamado de "golpe do vômito", é uma modalidade de furto que tem sido aplicada no transporte público de São Paulo.

O esquema consiste em sujar a roupa da vítima para distraí-la, oferecer ajuda e se aproveitar do transtorno para levar seus pertences. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) diz ter registrado duas ocorrências de furto de celular em transporte público com dinâmica semelhante nos dias 22 e 25 de abril.

A reportagem da Folha consultou especialistas e ouviu vítimas sobre dicas de segurança para não cair no golpe.