Uma ação coordenada da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) com agências estaduais de vigilância sanitária interditou a unidade do Tocantins da empresa de manipulação Nutromni pela produção irregular de unidades de tirzepatida, princípio ativo das canetas emagrecedoras da marca Mounjaro.

Em nota, a Nutromni Pharma Solutions afirma que tem mais de 10 anos de atuação no segmento, que suas operações são legais, seguras e de qualidade e que tem compromisso com a transparência.

Segundo a Anvisa, a operação, realizada na sexta-feira (22), encontrou ordens de manipulação para produção de aproximadamente 6.000 unidades de preparações com a substância. A empresa, contudo, não teria autorização para manipular substâncias agonistas do receptor de GLP-1.