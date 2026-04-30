01 de maio de 2026
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DESESPERO

Ônibus escolar fica preso em enchente no Paraná; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/@gustavodonatobr/Instagram
Marechal Cândido Rondon e região tiveram chuvas fortes, com mais de 200 mm em alguns pontos.
Marechal Cândido Rondon e região tiveram chuvas fortes, com mais de 200 mm em alguns pontos.

Um ônibus escolar ficou preso em uma enchente em uma estrada rural de Marechal Cândido Rondon, no Paraná.

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Caso aconteceu ontem na linha de São Bernardo, no distrito de Margarida. Não houve registro de feridos.

Não há informação de quantos estavam no veículo. Segundo a prefeitura, quando o caso chegou ao conhecimento da gestão municipal, a empresa já havia resolvido o problema.

O ônibus pertence a uma empresa terceirizada responsável pelo transporte escolar do município, segundo a prefeitura. Em nota, a administração municipal afirmou que irá solicitar esclarecimentos à empresa responsável, pois o local da enchente não faz parte da rota oficial do transporte escolar.

Marechal Cândido Rondon e região tiveram chuvas fortes, com mais de 200 mm em alguns pontos. Isso causou problemas no interior, como danos em lavouras e estradas, e na cidade, com alagamentos e bueiros entupidos.

Equipes da prefeitura trabalharam ao longo do dia para ajudar as áreas afetadas e continuam monitorando a situação. A prefeitura pede que a população informe situações de risco ou danos para que as ações necessárias para resolver sejam rápidas.

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