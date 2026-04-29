A reportagem tentou localizar a defesa de Melqui Galvão durante a tarde desta terça-feira (28) por meio de mensagens e ligações para as escolas de jiu-jítsu mantidas por ele em Jundiaí (SP) e em Manaus. Não obteve resposta até a publicação deste texto.

Melqui Galvão, 47, um dos treinadores de jiu-jítsu mais conhecidos do país, foi preso pela Polícia Civil do Amazonas na noite de segunda-feira (27), na capital Manaus, sob acusação de crimes sexuais contra alunas menores de idade. As suspeitas envolvem estupro de vulnerável, importunação sexual, ameaça e invasão de dispositivo eletrônico.

O pedido de prisão temporária, por 30 dias, foi expedido no último dia 23 pela 2ª Vara de Crimes praticados contra Crianças e Adolescentes de São Paulo após uma ex-aluna de 17 anos denunciar ter sido vítima de abusos durante uma viagem ao exterior para participar de uma competição.

Em nota à reportagem, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que, durante a investigação da 8ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), a polícia identificou outras duas vítimas. A pasta disse que os investigadores ouviram os pais das jovens e eles apresentaram uma gravação de áudio na qual o suspeito teria admitido o crime de forma indireta, bem como mensagens trocadas entre eles, "nas quais foram verificados indícios da prática criminosa".

"Diante dos fatos, a delegada solicitou a prisão temporária do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Também foram deferidos mandados de busca e apreensão, devidamente cumpridos pela equipe da 8ª DDM. Na noite desta segunda-feira (27), o homem se entregou à Polícia Civil do Amazonas", informou a SSP, em nota.