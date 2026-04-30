O rompimento hoje de manhã de uma adutora da Sabesp, segundo a Prefeitura de Osasco, arrastou ao menos um carro e alagou casas na Rua República da China, no Jardim Veloso, zona sul da cidade.

A força da água em uma descida íngreme arrastou, além de entulho e lixo, ao menos um carro e preocupa moradores na região baixa. Uma equipe do órgão de trânsito da Prefeitura de Osasco isolou a área, com interdição entre as ruas Ângelo Manzola e Amazonas.

Quatro casas foram invadidas pelas águas mas não houve danos estruturais, de acordo com a Defesa Civil, que está no local. Ninguém ficou ferido.