30 de abril de 2026
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INTERIOR DE SP

Homem de 39 anos infarta durante treino de crossfit e morre

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/@alexandrino929/Instagram
Alex Aparecido Alexandrino estava no meio de um treino quando passou mal.
Alex Aparecido Alexandrino estava no meio de um treino quando passou mal.

Um homem de 39 anos morreu após passar mal durante um treino de crossfit em Araras, no interior de São Paulo.

Leia também: VÍDEO: Homem de 43 anos passa mal e morre na academia

Alex Aparecido Alexandrino estava no meio de um treino quando passou mal na tarde de segunda-feira (28). Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Araras.

Médicos tentaram reanimar o homem por mais de 40 minutos, mas morreu no hospital. Nas redes sociais, o Centro de Treinamento Oriente, onde ele treinava, lamentou a morte. "Para sempre em nossos corações", afirmou a academia em publicação.

Em nota enviada ao UOL, a academia afirmou que Alex era "um grande amigo" e disse que todos estão de luto. "Infelizmente durante o treino Alex veio a passar mal, sendo acionado o Samu e realizados os primeiros socorros, em seguida ele foi levado pela unidade do SAMU ao hospital e infelizmente não resistiu", diz trecho da nota.

Corpo de Alexandrino foi enterrado no Cemitério Municipal de Araras. Ele foi velado na tarde de ontem.

O UOL buscou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para saber se a causa da morte do homem consta no boletim de ocorrência. O espaço será atualizado se houver retorno.

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