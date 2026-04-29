Alex Aparecido Alexandrino estava no meio de um treino quando passou mal na tarde de segunda-feira (28). Ele foi socorrido pelo Samu e levado à Santa Casa de Araras.

Um homem de 39 anos morreu após passar mal durante um treino de crossfit em Araras, no interior de São Paulo.

Médicos tentaram reanimar o homem por mais de 40 minutos, mas morreu no hospital. Nas redes sociais, o Centro de Treinamento Oriente, onde ele treinava, lamentou a morte. "Para sempre em nossos corações", afirmou a academia em publicação.

Em nota enviada ao UOL, a academia afirmou que Alex era "um grande amigo" e disse que todos estão de luto. "Infelizmente durante o treino Alex veio a passar mal, sendo acionado o Samu e realizados os primeiros socorros, em seguida ele foi levado pela unidade do SAMU ao hospital e infelizmente não resistiu", diz trecho da nota.

Corpo de Alexandrino foi enterrado no Cemitério Municipal de Araras. Ele foi velado na tarde de ontem.