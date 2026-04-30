A taxa de desemprego no Brasil subiu para 6,1% no trimestre encerrado em março de 2026, alta de 1 ponto percentual em relação ao período anterior, quando estava em 5,1%. O aumento acompanhou a expansão do número de pessoas sem trabalho, que chegou a 6,6 milhões -- crescimento de 19,6% no trimestre, equivalente a mais 1,1 milhão de pessoas.

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Apesar da alta recente, o índice segue abaixo do registrado no mesmo período de 2025, quando era de 7,0%, e representa o menor nível para trimestres encerrados em março desde o início da série histórica, em 2012.