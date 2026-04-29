Um vídeo que "viralizou" nas redes sociais nos últimos dias mostra policiais militares em frente a uma casa de alguma periferia do Brasil gritando “entrega! Mercado Livre!”, tentando fazer com que o suspeito abrisse a porta sem desconfiar da presença da equipe.

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A estratégia de abordagem virou assunto na internet, onde usuários comentaram com bom humor frases como “Não dê ideia pros testemunhas de Jeová”, “O mercado é livre, você não!” e “Foi aqui que encomendaram ‘bala’?”.