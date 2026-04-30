O Brasil registrou a criação de 228.208 empregos com carteira assinada em março, segundo dados do Novo Caged divulgados nesta quarta-feira (29). No acumulado do ano, o saldo é de 613.373 vagas, enquanto em 12 meses passa de 1,2 milhão. O total de trabalhadores formais ativos chegou a 49,1 milhões.

Apesar do resultado positivo, a geração de empregos não foi uniforme pelo país. Em números absolutos, os maiores saldos foram registrados em São Paulo (67.876 vagas), Minas Gerais (38.845) e Rio de Janeiro (23.914). Já em termos proporcionais, os destaques foram estados menores, como Acre (0,92%), Roraima (0,88%) e Piauí (0,86%).

O levantamento aponta saldo positivo em 24 unidades da federação, o que indica que houve estados com desempenho inferior ou negativo, embora não detalhados no recorte divulgado.