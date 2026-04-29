O ex-BBB Jonas Sulzbach afirmou que a edição do BBB26 tratou participantes de modo desigual durante o programa. A declaração foi feita na participação dele, ao lado de Alberto Cowboy, no podcast PodDelas dessa terça-feira (28).

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Questionados sobre a imagem de “vilões” da temporada vencida por Ana Paula Renault, Alberto afirmou que o rótulo faz parte da dinâmica do jogo. “Esse lance do vilão sempre vão colocar um rótulo: você está do lado oposto, então você é o errado. E não tem muito certo e errado, existe um lado que você escolheu, e quem não está do meu lado você acusa que está errado”, disse.