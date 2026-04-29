O ex-BBB Jonas Sulzbach afirmou que a edição do BBB26 tratou participantes de modo desigual durante o programa. A declaração foi feita na participação dele, ao lado de Alberto Cowboy, no podcast PodDelas dessa terça-feira (28).
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Questionados sobre a imagem de “vilões” da temporada vencida por Ana Paula Renault, Alberto afirmou que o rótulo faz parte da dinâmica do jogo. “Esse lance do vilão sempre vão colocar um rótulo: você está do lado oposto, então você é o errado. E não tem muito certo e errado, existe um lado que você escolheu, e quem não está do meu lado você acusa que está errado”, disse.
Na sequência, Jonas apontou diferença no tratamento dado pela edição. “Vídeos que eu vi aqui fora, pessoas que falaram para mim e tal, as mesmas situações que aconteciam comigo e com o Alberto colocavam música de vilão na edição e quando era o outro lado era música de brincadeira, então isso aí vai levando para um lado mais tendencioso, entendeu? Querendo transformar a gente em vilão e o outro lado não. Coisas que eu vi, vídeos que eu vi realmente, pô, o que tem a ver essa situação com vilão? E quando era o outro lado era musiquinha de brincadeira”, declarou.
Ao ser questionado se houve favorecimento na edição, Jonas respondeu: “Ah, deu!”.