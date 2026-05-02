No último dia 13, houve a confirmação de um incidente de segurança envolvendo a Booking.com, o que acendeu um alerta importante para milhões de usuários. Informações como nome, e-mail, telefone e dados de reservas podem ter sido acessadas por terceiros não autorizados.

Qual a preocupação?

Embora a empresa tenha informado que endereços residenciais não foram comprometidos, os dados acessados já são suficientes para gerar riscos relevantes.