Três policiais militares foram atropelados na noite de terça-feira (28) após uma motorista se distrair com o celular, na Avenida Rondon Pacheco, no bairro Cazeca, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As vítimas estavam em serviço no momento do acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um dos policiais sofreu trauma no tórax, outro teve ferimentos em uma das pernas e o terceiro apresentou escoriações leves. Todos foram socorridos por uma unidade de suporte avançado e levados para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do bairro Tibery.

A motorista não teve ferimentos e recusou atendimento médico. Ela afirmou aos bombeiros que não percebeu a presença dos policiais porque usava o celular no momento da colisão.