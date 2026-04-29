30 de abril de 2026
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ESTAVA DE FOLGA

PM luta para viver após tiro de falso de entregador; VÍDEO

Por Fernanda de Souza | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/CCTV/Folha de S. Paulo
Imagens de câmeras de segurança mostram o agente na calçada, sem identificação por estar fora de serviço, quando uma motocicleta se aproximou.
Imagens de câmeras de segurança mostram o agente na calçada, sem identificação por estar fora de serviço, quando uma motocicleta se aproximou.

Um policial militar estava de folga quando foi baleado durante um assalto na manhã desta terça-feira (28), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o agente na calçada, sem identificação por estar fora de serviço, quando uma motocicleta se aproximou. O criminoso, disfarçado de entregador de comida, estacionou ao lado da moto da vítima e anunciou o assalto. Em seguida, o policial foi atingido por disparos, caiu no chão e teve o celular roubado. O assaltante fugiu logo depois.

De acordo com as imagens, o crime aconteceu por volta das 11h, na rua José Yoshie Yamamoto, de pouca movimentação, no bairro Novo Osasco.

O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para o resgate e transportou o policial diretamente ao Hospital das Clínicas.

Segundo a equipe médica, o projétil atravessou o tórax, com perfurações nos pulmões, no coração e na traqueia. O estado de saúde do policial é considerado grave.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) declarou que a ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial de Osasco. De acordo com o órgão, o policiamento foi intensificado na região e diligências seguem em andamento para identificar e prender o autor do crime.

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