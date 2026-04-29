Um policial militar estava de folga quando foi baleado durante um assalto na manhã desta terça-feira (28), em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

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Imagens de câmeras de segurança mostram o agente na calçada, sem identificação por estar fora de serviço, quando uma motocicleta se aproximou. O criminoso, disfarçado de entregador de comida, estacionou ao lado da moto da vítima e anunciou o assalto. Em seguida, o policial foi atingido por disparos, caiu no chão e teve o celular roubado. O assaltante fugiu logo depois.