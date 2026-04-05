A vendedora Mauzira Borges Dutra Ferreira, de 61 anos, foi assassinada a facadas e teve o corpo carbonizado na quinta-feira (2), em Espigão D’Oeste (RO). O caso é investigado como latrocínio, já que o mostruário de joias avaliado em R$ 500 mil desapareceu. As informações são do Metrópoles.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como Rubens Soares, marcou encontro com a vítima sob o pretexto de comprar as peças. Ele foi preso.
Testemunhas viram um carro em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Após o incêndio ser controlado, os agentes encontraram o corpo parcialmente queimado dentro do veículo. A perícia apontou que, além de carbonizada, a vítima foi esfaqueada.
Familiares relataram que Mauzira saiu de casa pela manhã com o mostruário para apresentar a um cliente. A investigação indica que ela foi atacada no local combinado e, depois, levada para uma estrada de terra, onde o veículo foi incendiado. As joias não foram recuperadas.