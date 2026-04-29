As inscrições para as vagas remanescentes do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referentes ao primeiro semestre de 2026 terminam nesta quarta-feira (29). Essas vagas correspondem às oportunidades que não foram preenchidas durante a etapa regular do programa.

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Podem se inscrever estudantes que comprovem condições de cumprir a frequência mínima exigida no curso, turno e instituição escolhidos.