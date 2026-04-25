O Liverpool venceu o Crystal Palace por 3 a 1, em Anfield, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Alexander Isak abriu o placar para o Liverpool no primeiro tempo. Poucos minutos depois, Robertson ampliou para os Reds. Ao final do jogo, Wirtz fez o terceiro do Liverpool. Do outro lado, no segundo tempo, Muñoz diminuiu para o Crystal Palace.

O gol do Crystal Palace gerou polêmica. O goleiro do Liverpool ficou no chão após sentir lesão em uma defesa. No entanto, isso não parou o lateral do Crystal Palace, que aproveitou a situação, bateu de cobertura sem goleiro e diminuiu o placar.