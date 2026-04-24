Um exame de paternidade levou cientistas a confirmar um fenômeno raro: gêmeos da mesma mãe com pais diferentes. O caso envolveu uma mulher na Colômbia, que procurou um laboratório em 2018, dois anos após o nascimento dos filhos para confirmar a paternidade.

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Os testes, realizados por pesquisadores da Universidade Nacional da Colômbia, analisaram o DNA da mãe, dos dois meninos e do homem apontado como pai. O resultado mostrou que apenas um dos filhos tinha compatibilidade genética com ele. O exame foi repetido e confirmou o mesmo resultado.