O soldado da Polícia Militar acusado de jogar um homem de uma ponte na rua Padre Antonio de Gouveia, em Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo, em dezembro de 2024, será julgado por tentativa de homicídio.

A Justiça acatou a denúncia do Ministério Público e pronunciou o soldado Luan Felipe Alves Pereira para julgamento pelo tribunal do júri. A data ainda não foi marcada. Pereira responde ao processo em liberdade.

A decisão foi assinada pela juíza Fernanda Oliveira Silva na terça-feira (14). A denúncia havia sido apresentada pelo Ministério Público em janeiro de 2025. A defesa de Pereira tentou desclassificar o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal ou abuso de autoridade, mas não obteve êxito.