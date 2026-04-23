A Justiça aceitou o pedido da Polícia Federal e decretou a prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, responsável pela página Choquei. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (23), após avanço das investigações.

Segundo a PF, novos elementos indicam a atuação do grupo em um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de R$ 1,6 bilhão. Os investigados são suspeitos de envolvimento com apostas ilegais, rifas clandestinas, tráfico internacional de drogas, uso de empresas de fachada, “laranjas”, criptomoedas e envio de recursos ao exterior.

O pedido ocorreu após o Superior Tribunal de Justiça conceder habeas corpus aos investigados e considerar irregular o prazo da prisão temporária. Com a nova decisão, a Justiça entendeu que há risco de continuidade das atividades criminosas e possibilidade de interferência nas apurações.