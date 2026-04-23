24 de abril de 2026
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TRAGÉDIA

Atleta de polo aquático morre aos 15 anos após ser atropelado

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kaique da Conceição Muniz, de 15 anos
Kaique da Conceição Muniz, de 15 anos

Um adolescente de 15 anos, atleta de polo aquático do São Paulo, morreu após ser vítima de um atropelamento em Santos (SP), na noite da última quarta-feira (22).

Um homem de 30 anos desrespeitou a sinalização de trânsito e atingiu Kaique da Conceição Muniz, de 15 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o motorista foi preso em flagrante por homicídio. O caso aconteceu no bairro Aparecida, em Santos.

Kaique foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima atravessava na faixa de pedestres quando o motorista desrespeitou a sinalização", disse a SSP, em nota.

O motorista realizou teste do bafômetro, segundo a SSP. O resultado foi negativo para a ingestão de álcool, e o homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Santos, onde o caso foi registrado.

Natural de Santos, Kaique era atleta de polo aquático nas categorias de base do São Paulo. O adolescente começou na modalidade em 2021, no Clube Internacional de Regatas, e chegou ao Tricolor em 2025.

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) emitiu nota de pesar. "A CBDA se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do polo aquático neste momento de dor, desejando força e conforto a todos", escreveu.

O Polo Aquático do São Paulo lamentou a morte. "Seu talento, dedicação e espírito de equipe jamais serão esquecidos. Nossos sentimentos à família e amigos", disse.

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