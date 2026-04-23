Um adolescente de 15 anos, atleta de polo aquático do São Paulo, morreu após ser vítima de um atropelamento em Santos (SP), na noite da última quarta-feira (22).

Um homem de 30 anos desrespeitou a sinalização de trânsito e atingiu Kaique da Conceição Muniz, de 15 anos. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o motorista foi preso em flagrante por homicídio. O caso aconteceu no bairro Aparecida, em Santos.

Kaique foi socorrido no local, mas não resistiu aos ferimentos. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima atravessava na faixa de pedestres quando o motorista desrespeitou a sinalização", disse a SSP, em nota.