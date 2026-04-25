Um médico ginecologista foi preso, na quinta-feira (23), suspeito de estuprar pacientes durante consultas em Goiânia (GO). Nesta sexta (24), após passar por audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva de Marcelo Arantes e Silva.

Segundo a Polícia Civil, o médico é investigado por uma série de crimes de estupro de vulnerável cometidos contra pacientes em consultórios e clínicas particulares. Até o momento, 23 mulheres foram identificadas como possíveis vítimas, sendo 10 na capital do estado e 13 em Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Em ao menos um dos casos o Ministério Público já apresentou denúncia à Justiça.

Marcelo Arantes permaneceu em silêncio durante o depoimento na delegacia e está detido no presídio de Senador Canedo.