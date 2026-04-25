O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) participou de um evento do seu partido na manhã deste sábado (25) em São Paulo e disse que decidirá em maio se aceitará o convite do presidente da sigla, Aécio Neves, para disputar novamente a Presidência. Ele disse que, caso tivesse juízo, recusaria a proposta.

"Eu quis muito, mas não consegui [ser presidente]. E, na última eleição, eu me senti profundamente humilhado por uma campanha fascista que me negou o próprio direito de participar. Uma coisa constrangedora e eu, se tivesse juízo mesmo, não chegaria mais perto dessa quadra política fascista de lado a lado nem para dar parabéns nem para dar os pêsames", disse Ciro, a jornalistas, antes de subir no palco.

Em 2022, no PDT, Ciro concorreu pela quarta vez à Presidência, ficando em quarto lugar, com 3% dos votos válidos. Foi pressionado ao longo da campanha por petistas a desistir, para evitar uma perda de votos para Lula. No segundo turno, declarou voto no atual presidente, sem participar de atividades de campanha.