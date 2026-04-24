Uma criança de quatro anos morreu atacada por um cachorro da raça rottweiler em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na quinta-feira (23). O menino foi socorrido pelo pai e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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O ataque aconteceu na casa vizinha à casa da família. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o animal. O caso é investigado pela Polícia Civil.