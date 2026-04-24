Uma criança de quatro anos morreu atacada por um cachorro da raça rottweiler em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, na quinta-feira (23). O menino foi socorrido pelo pai e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
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O ataque aconteceu na casa vizinha à casa da família. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter o animal. O caso é investigado pela Polícia Civil.
Vizinhos relataram momentos de desespero durante o resgate, com gritos e o pai com a criança nos braços pedindo ajuda. “Foi uma cena de terror. Parecia uma cena de filme. O pai estava desesperado, com o filho nos braços, pedindo socorro”, contou Carmen Ribeiro.
Outro morador ouvido pelo NSC TV disse que tentou ajudar na retirada do menino. Segundo ele, o pai chamou o cachorro até que o animal soltasse a criança. “Entre a vida do cachorro e a do neném, eu tentei preservar a do neném”, relatou.
De acordo com moradores, o menino e outras crianças tinham contato frequente com o animal. No momento do ataque, os responsáveis pelo cão não estavam no local, e as crianças estavam sob os cuidados da avó, que abriu o portão.
O Hospital Regional do Oeste informou que a criança deu entrada no pronto-socorro às 11h15 e recebeu atendimento intensivo, mas morreu às 12h35 em razão da gravidade dos ferimentos.
A prefeitura comunicou que a creche frequentada pelo menino ficará fechada nesta sexta-feira (24) em sinal de luto.
Com informações do NSC TV.