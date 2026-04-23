Um influenciador e promotor de eventos, de 27 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser agredido durante festa universitária em São Carlos, no interior de São Paulo, no último domingo (19).

Segundo a Santa Casa, ele saiu do coma induzido, mas ainda não há previsão de alta.

O caso aconteceu após um evento do Economíadas. Testemunhas relataram que a vítima tentou defender uma amiga que era provocada por um homem dentro da festa. A situação evoluiu para discussão e empurrões, e o suspeito foi retirado por seguranças.