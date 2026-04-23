Um influenciador e promotor de eventos, de 27 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser agredido durante festa universitária em São Carlos, no interior de São Paulo, no último domingo (19).
Segundo a Santa Casa, ele saiu do coma induzido, mas ainda não há previsão de alta.
O caso aconteceu após um evento do Economíadas. Testemunhas relataram que a vítima tentou defender uma amiga que era provocada por um homem dentro da festa. A situação evoluiu para discussão e empurrões, e o suspeito foi retirado por seguranças.
Do lado de fora, as provocações continuaram e o influenciador foi agredido por um grupo.
A vítima afirmou que consegue reconhecer os autores e disse que seriam estudantes da Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas, até o momento, ninguém foi identificado oficialmente.
Em nota, a universidade declarou que não tolera violência e informou que poderá adotar medidas disciplinares caso haja confirmação dos fatos. A organização do evento afirmou que prestou apoio e disse que o envolvido na confusão foi retirado do local.
Com informações do SBT News.