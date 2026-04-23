Fatores como má alimentação, sedentarismo, uso de drogas e doenças crônicas estão entre as principais causas de infarto em pessoas jovens. O tema ganhou atenção após a morte da miss Maiara Cristina de Lima Fiel, de 31 anos, vítima de um infarto fulminante no Paraná.
O infarto ocorre quando uma artéria do coração é bloqueada, interrompendo o fluxo de sangue. Em jovens, o risco aumenta com o acúmulo de hábitos como consumo de ultraprocessados e falta de atividade física.
Especialistas também apontam o uso de substâncias, como drogas sintéticas e cigarros eletrônicos, como fator relevante. Esses produtos podem acelerar os batimentos cardíacos e favorecer eventos cardíacos.
Doenças como hipertensão, colesterol alto e diabetes também contribuem para o problema, assim como o tabagismo e o consumo de álcool. Histórico familiar de doenças cardiovasculares é outro fator de risco.
Entre os sintomas mais comuns estão dor no peito contínua, que pode se espalhar pelo corpo. Em mulheres, os sinais podem incluir enjoo, falta de ar e cansaço.
Dados indicam aumento nos atendimentos por infarto em pessoas com menos de 50 anos no Brasil nos últimos anos.
Maiara Cristina de Lima Fiel passou mal em casa, em Sarandi (PR), e não foi hospitalizada. Ela havia conquistado o título de Miss Londrina em 2025 e se preparava para um novo concurso.
Com informações do UOL.