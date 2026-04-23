Fatores como má alimentação, sedentarismo, uso de drogas e doenças crônicas estão entre as principais causas de infarto em pessoas jovens. O tema ganhou atenção após a morte da miss Maiara Cristina de Lima Fiel, de 31 anos, vítima de um infarto fulminante no Paraná.

O infarto ocorre quando uma artéria do coração é bloqueada, interrompendo o fluxo de sangue. Em jovens, o risco aumenta com o acúmulo de hábitos como consumo de ultraprocessados e falta de atividade física.

Especialistas também apontam o uso de substâncias, como drogas sintéticas e cigarros eletrônicos, como fator relevante. Esses produtos podem acelerar os batimentos cardíacos e favorecer eventos cardíacos.