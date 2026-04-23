Pai e filha foram encontrados mortos dentro de uma casa no Jardim Nair, na Zona Leste de São Paulo, após dias sem contato com familiares. As vítimas, de 26 e 57 anos, foram localizadas na tarde de terça-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, uma parente foi até o imóvel após estranhar a falta de resposta, encontrou o local fechado e sentiu forte odor. Ela entrou pela janela e achou os dois caídos no chão, então acionou a Polícia Militar.

Os agentes já encontraram as vítimas mortas na residência, na Rua Santa Angélica.