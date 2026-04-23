Pai e filha foram encontrados mortos dentro de uma casa no Jardim Nair, na Zona Leste de São Paulo, após dias sem contato com familiares. As vítimas, de 26 e 57 anos, foram localizadas na tarde de terça-feira (21).
Segundo o boletim de ocorrência, uma parente foi até o imóvel após estranhar a falta de resposta, encontrou o local fechado e sentiu forte odor. Ela entrou pela janela e achou os dois caídos no chão, então acionou a Polícia Militar.
Os agentes já encontraram as vítimas mortas na residência, na Rua Santa Angélica.
De acordo com relatos à polícia, a jovem vivia um relacionamento recente marcado por conflitos. Testemunhas apontaram discussões nos dias anteriores, incluindo um desentendimento na madrugada de sábado (18). Mensagens trocadas com familiares também indicaram brigas ao longo do fim de semana.
Após a madrugada de domingo (19), parentes não conseguiram mais contato com ela.
A perícia foi acionada, e o caso foi registrado como homicídio.
Com informações do g1.