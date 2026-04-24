As investigações sobre uma fuga em massa no Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, apontaram que traficantes tinham acesso a uma série de regalias, ficavam com as chaves das próprias celas e chegaram a organizar o velório da avó de um dos detentos, com a presença do corpo em um caixão, dentro do presídio. A fuga foi realizada em 12 de dezembro de 2024.

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As informações constam na ação penal que apura a associação entre políticos baianos e membros do PCE (Primeiro Comando de Eunápolis), facção ligada ao Comando Vermelho. A investigação faz parte da Operação Duas Rosas, conduzida pelo Ministério Público do Estado da Bahia.