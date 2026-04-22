Uma turista estrangeira de 28 anos foi denunciada após escalar a Fonte de Netuno, na Praça da Signoria, em Florença, na Itália, e causar danos avaliados em cerca de 5 mil euros - R$29,6 mil. O caso aconteceu no sábado (18).

Segundo autoridades locais, a mulher, cuja nacionalidade não foi divulgada, invadiu o monumento ao pular a grade e a borda da fonte durante um desafio pré-nupcial. A intenção era tocar as partes íntimas da estátua, obra do século 16 do artista Bartolomeo Ammannati.

Para evitar entrar na água, ela subiu nas esculturas de cavalos que sustentam a estrutura. A ação provocou danos nas patas das peças e num ornamento utilizado como apoio.