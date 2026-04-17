18 de abril de 2026
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ACORDO COM FACÇÃO

Ex-deputado articulou fuga de presos por R$2 milhões

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Câmara dos Deputados
As investigações apontam que o ex-deputado mantinha ligação com a ex-diretora do presídio.
As investigações apontam que o ex-deputado mantinha ligação com a ex-diretora do presídio.

O ex-deputado federal Uldurico Alencar Pinto (MDB) foi preso preventivamente na quinta-feira (16), na Bahia. Ele é investigado por suspeita de negociar R$ 2 milhões com uma facção criminosa para facilitar a fuga de detentos do Conjunto Penal de Eunápolis.

A fuga foi realizada em dezembro de 2024, quando homens armados invadiram a unidade e libertaram 16 presos, entre eles Ednaldo Pereira de Souza, o Dada, apontado como líder do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo vinculado ao Comando Vermelho.

A operação, chamada “Duas Rosas”, faz referência ao valor da suposta propina. Segundo a polícia, o termo “rosa” era usado como código para dinheiro.

As investigações apontam que o ex-deputado mantinha ligação com a ex-diretora do presídio, Joneuma Silva Neres, presa sob suspeita de facilitar a fuga. O Ministério Público afirma que havia troca de apoio político por votos de presos e familiares, com pagamento de R$ 100 por eleitor.

A defesa nega as acusações.

Com informações do SBT News.

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