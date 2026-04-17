O ex-deputado federal Uldurico Alencar Pinto (MDB) foi preso preventivamente na quinta-feira (16), na Bahia. Ele é investigado por suspeita de negociar R$ 2 milhões com uma facção criminosa para facilitar a fuga de detentos do Conjunto Penal de Eunápolis.

A fuga foi realizada em dezembro de 2024, quando homens armados invadiram a unidade e libertaram 16 presos, entre eles Ednaldo Pereira de Souza, o Dada, apontado como líder do Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo vinculado ao Comando Vermelho.

A operação, chamada “Duas Rosas”, faz referência ao valor da suposta propina. Segundo a polícia, o termo “rosa” era usado como código para dinheiro.