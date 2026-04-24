24 de abril de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FALA SOBRE ZEMA

Gilmar usa homossexualidade como exemplo de ofensa e se desculpa

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/YouTube-ACSP/Victor Piemonte-STF
Mendes disse a frase durante entrevista em que questionou os limites de conteúdos envolvendo figuras públicas.
Mendes disse a frase durante entrevista em que questionou os limites de conteúdos envolvendo figuras públicas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, usou a homossexualidade como exemplo de ofensa ao comentar críticas ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e depois pediu desculpas pela declaração.

Leia mais: Zema diz que 'frutas podres' desmoralizam STF e ataca Alcolumbre

Ele disse a frase durante entrevista em que questionou os limites de conteúdos envolvendo figuras públicas. “Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa a questão”, disse.

Após a repercussão, Gilmar publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. “Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. E não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro. E reitero o que está certo”, afirmou.

Zema reagiu à declaração e criticou o ministro. O episódio ocorre em meio a trocas públicas de críticas entre os dois, relacionadas a investigações e a conteúdos divulgados pelo político nas redes sociais.

Com informações da CNN Brasil.

Comentários

Comentários