O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, usou a homossexualidade como exemplo de ofensa ao comentar críticas ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e depois pediu desculpas pela declaração.

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Ele disse a frase durante entrevista em que questionou os limites de conteúdos envolvendo figuras públicas. “Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa a questão”, disse.