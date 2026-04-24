O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, usou a homossexualidade como exemplo de ofensa ao comentar críticas ao ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e depois pediu desculpas pela declaração.
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Ele disse a frase durante entrevista em que questionou os limites de conteúdos envolvendo figuras públicas. “Se começamos a fazer piadas com coisas sérias, com as instituições, imagine que nós comecemos a fazer bonecos do Zema como homossexual. Será que não é ofensivo? Ou se fizermos ele roubando dinheiro no estado, será que não é ofensivo? É correto brincar com isso? Homens públicos podem fazer isso? É só essa a questão”, disse.
Após a repercussão, Gilmar publicou um pedido de desculpas nas redes sociais. “Há uma indústria de difamação e de acusações caluniosas contra o Supremo. Vou enfrentá-la. E não tenho receio de reconhecer um erro. Errei quando citei a homossexualidade ao me referir ao que seria uma acusação injuriosa contra o ex-governador Romeu Zema. Desculpo-me pelo erro. E reitero o que está certo”, afirmou.
Zema reagiu à declaração e criticou o ministro. O episódio ocorre em meio a trocas públicas de críticas entre os dois, relacionadas a investigações e a conteúdos divulgados pelo político nas redes sociais.
Com informações da CNN Brasil.