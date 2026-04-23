O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) afirmou em entrevista ao programa É Notícia, da RedeTV!, exibido nesta quinta-feira (23), que o STF (Supremo Tribunal Federal) tem "frutas podres" que desmoralizam a corte.

Segundo o ex-governador de Minas Gerais, os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli "usaram de seus cargos, da sua influência, para enriquecimento, benefício pessoal". Zema citou "negócios" dos dois com o Banco Master.

O presidenciável afirmou ainda que ministros do Supremo "se aproximaram do maior criminoso do Brasil, pelo menos em volume de golpe", em referência a Daniel Vorcaro, do Banco Master. "Isso é um soco na cara do brasileiro ver membros da mais alta corte envolvidos com o maior criminoso do Brasil", disse.