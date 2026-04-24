A morte da ex-miss mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 anos, é investigada como feminicídio pelo Ministério Público da Cidade do México. A sogra da vítima, Erika María, aparece como principal suspeita.
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Carolina foi encontrada com ferimentos de bala em 15 de abril, dentro do apartamento em que morava em Polanco, área nobre da capital mexicana. O caso passou a ser tratado como feminicídio após o avanço das investigações.
Segundo autoridades, diligências incluem análise de provas, atuação de equipes especializadas e busca pela suspeita, além de apoio aos familiares da vítima.
O marido da ex-miss, identificado como Alejandro N, apontou a própria mãe como responsável pelo crime. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela imprensa mostram Carolina conversando com a sogra antes de seguir para a cozinha. Em seguida, são ouvidos disparos. O marido aparece com o filho do casal, de 8 meses, e questiona a mãe sobre o ocorrido.
A investigação indica possível motivação ligada a conflitos familiares. Relatos apontam que a suspeita acusava a nora de afastá-la do filho e do neto. No dia do crime, Erika visitava o casal.
O Ministério Público também apura a conduta do marido, após ele permitir a saída da mãe do local. Há ainda inconsistências nos depoimentos prestados por ele.
Até o momento, não há registros de prisões.
Com informações do SBT News.