A morte da ex-miss mexicana Carolina Flores Gómez, de 27 anos, é investigada como feminicídio pelo Ministério Público da Cidade do México. A sogra da vítima, Erika María, aparece como principal suspeita.

Leia também: Sogra deu dose fatal de veneno quando professora quis divórcio

Carolina foi encontrada com ferimentos de bala em 15 de abril, dentro do apartamento em que morava em Polanco, área nobre da capital mexicana. O caso passou a ser tratado como feminicídio após o avanço das investigações.