O diretor do documentário Leaving Neverland, Dan Reed, criticou o novo filme biográfico sobre Michael Jackson e afirmou que o artista foi “pior que” Jeffrey Epstein.
As declarações foram feitas em entrevistas recentes sobre o lançamento do longa Michael, dirigido por Antoine Fuqua. Reed questionou não terem mencionado as acusações de abuso sexual apresentadas no documentário lançado em 2019.
Segundo o diretor, o público ignora as denúncias e prioriza a obra musical do cantor. Ele também afirmou que não é possível retratar a trajetória de Jackson sem abordar as acusações de abuso contra menores.
Reed ainda rebateu falas do diretor do filme, que sugeriu que denúncias poderiam ter motivação financeira. Para o documentarista, pessoas ligadas à produção do longa lucram com a obra, enquanto acusadores não receberam valores pelas alegações.
O diretor também criticou a cobertura da imprensa e disse que há pressão e interesses econômicos ligados à imagem do artista. Ele afirmou que críticas ao cantor enfrentam resistência de fãs e de estruturas ligadas ao legado do músico.
As acusações citadas por Reed foram negadas repetidamente pelo espólio de Michael Jackson. Processos movidos por denunciantes seguem em disputa judicial nos Estados Unidos.
Com informações do Global News.