O diretor do documentário Leaving Neverland, Dan Reed, criticou o novo filme biográfico sobre Michael Jackson e afirmou que o artista foi “pior que” Jeffrey Epstein.

As declarações foram feitas em entrevistas recentes sobre o lançamento do longa Michael, dirigido por Antoine Fuqua. Reed questionou não terem mencionado as acusações de abuso sexual apresentadas no documentário lançado em 2019.

Segundo o diretor, o público ignora as denúncias e prioriza a obra musical do cantor. Ele também afirmou que não é possível retratar a trajetória de Jackson sem abordar as acusações de abuso contra menores.