Uma noiva foi manchada com tinta preta momentos antes de entrar no altar durante seu casamento, em maio de 2024, após ação da cunhada que invadiu o local da cerimônia.

O caso, que foi divulgado nesta semana, aconteceu em Maidstone, no condado de Kent, no Reino Unido, e envolveu Gemma Monk, de 35 anos, que teve o vestido e o rosto manchados pouco antes do início da celebração.

Imagens mostram a noiva e madrinhas com as roupas sujas após o ataque. A responsável foi Antonia Eastwood, de 49 anos, casada com o irmão da vítima e que não havia sido convidada para o evento devido a conflitos familiares.