Uma noiva foi manchada com tinta preta momentos antes de entrar no altar durante seu casamento, em maio de 2024, após ação da cunhada que invadiu o local da cerimônia.
O caso, que foi divulgado nesta semana, aconteceu em Maidstone, no condado de Kent, no Reino Unido, e envolveu Gemma Monk, de 35 anos, que teve o vestido e o rosto manchados pouco antes do início da celebração.
Imagens mostram a noiva e madrinhas com as roupas sujas após o ataque. A responsável foi Antonia Eastwood, de 49 anos, casada com o irmão da vítima e que não havia sido convidada para o evento devido a conflitos familiares.
O ataque foi resultado de desavenças anteriores entre as duas. Eastwood afirmou que agiu por impulso e alegou que a noiva tentou prejudicá-la em seu próprio casamento, versão contestada por Gemma.
Após o episódio, houve tumulto entre os convidados. O pai da noiva, ao tentar intervir, deixou o carro em movimento, que colidiu contra um muro.
A Justiça britânica condenou Eastwood por danos criminais. Ela recebeu pena de 10 meses de prisão, suspensa por 12 meses, além de 160 horas de trabalho não remunerado. Também foi determinada ordem de restrição por dez anos e pagamento de 5 mil libras, cerca de R$30 mil, em indenização.
O juiz do caso avaliou que a ação teve intenção de prejudicar a cerimônia.
Com informações do The Sun.