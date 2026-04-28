Um homem de 24 anos e uma criança de quatro morreram após um caminhão cair na Represa do Capivari, na madrugada dessa segunda-feira (27).
O acidente aconteceu em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas foram identificadas como Lucas Kazimirski e a enteada dele, Ana Clara. A mãe da menina, companheira do motorista, foi socorrida e levada ao hospital.
A família, moradora do Rio Grande do Sul, seguia pela BR-116 em direção a São Paulo quando o veículo saiu da pista e caiu na água. Lucas e a mulher conseguiram deixar o caminhão inicialmente, mas ele retornou para tentar resgatar a criança e não voltou.
O corpo da menina foi localizado dentro da cabine por mergulhadores durante a madrugada. Já o homem foi encontrado no fim da manhã com auxílio de sonar.
O caminhão transportava cerca de quatro toneladas de tinta e solvente, que se espalharam na represa, gerando também preocupação ambiental. Equipes do Instituto Água e Terra e da Defesa Civil atuam para conter o material.
Os corpos serão levados para Serafina Corrêa (RS), onde a família morava.
Com informações do Banda B.