Um homem de 24 anos e uma criança de quatro morreram após um caminhão cair na Represa do Capivari, na madrugada dessa segunda-feira (27).

O acidente aconteceu em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. As vítimas foram identificadas como Lucas Kazimirski e a enteada dele, Ana Clara. A mãe da menina, companheira do motorista, foi socorrida e levada ao hospital.

A família, moradora do Rio Grande do Sul, seguia pela BR-116 em direção a São Paulo quando o veículo saiu da pista e caiu na água. Lucas e a mulher conseguiram deixar o caminhão inicialmente, mas ele retornou para tentar resgatar a criança e não voltou.