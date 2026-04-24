O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por procedimentos médicos nesta sexta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês. As intervenções incluem a retirada de uma queratose na cabeça e uma infiltração no punho direito para tratar tendinite.

Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, os procedimentos são considerados simples e não exigem repouso nem afastamento das atividades. Lula chegou ao hospital pela manhã, acompanhado da primeira-dama Janja.

Compromissos oficiais previstos para esta sexta-feira em cidades do interior paulista foram adiados para segunda-feira (27). A previsão é que o presidente permaneça em São Paulo durante o fim de semana.