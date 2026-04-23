Dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde mostram que Dourados, em Mato Grosso do Sul, concentra 42% das mortes por chikungunya registradas no Brasil em 2026. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, responsável também pela dengue e zika.

Até 17 de abril, foram 19 óbitos pela arbovirose no país, sendo que 12 ocorreram no estado. Destes, 8 são de Dourados. Entre os mortos há dois bebês indígenas, de um e três meses.

Segundo a prefeitura local, o município totaliza 4.959 casos prováveis de chikungunya com 2.204 confirmações. O coeficiente de incidência é de 2.037,6 por 100 mil habitantes -considera-se epidemia acima de 300, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde) e o Ministério da Saúde.