Entram em vigor nesta quarta-feira (22) as novas regras de renda do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), conforme a portaria publicada no Diário Oficial da União. A atualização amplia os limites de renda bruta familiar para enquadramento nas faixas do programa e pode reduzir os juros para milhares de famílias.

A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS em 24 de março e, segundo o governo federal, ao menos 87,5 mil famílias devem ser beneficiadas com a redução nas taxas de financiamento habitacional.

O que muda nas faixas de renda

As faixas do Minha Casa, Minha Vida passam a considerar os seguintes valores: