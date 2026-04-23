A Polícia Federal ainda avalia se enviará novo nome aos Estados Unidos após a expulsão do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que deixou o país na esteira da prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem.

O delegado já retornou ao Brasil após atuar junto ao ICE, a agência de imigração americana desde 2023. Ele seria substituído por Tatiana Alves Torres, nomeada em março, conforme publicação no Diário Oficial da União. A parceria do Brasil com os Estados Unidos em termos de cooperação de segurança é considerada histórica -só no ICE, o Brasil possui um oficial de ligação desde 2011.

A Polícia Federal ainda analisa se Tatiana será enviada aos EUA para desempenhar as funções exercidas por Ivo de Carvalho. Até o momento, não houve nenhuma conversa oficial com autoridades americanas -apenas o Itamaraty se reuniu com representantes da embaixada dos EUA no Brasil, na terça (21).