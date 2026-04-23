O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), recorreu a uma série de entrevistas à imprensa e a comentários públicos para rebater críticas à corte e defender suas posições.

No intervalo de menos de uma semana, o decano do tribunal falou com ao menos seis veículos de comunicação -três deles no intervalo de menos de 24 horas, de quarta (22) para quinta (23).

Gilmar respondeu a questões sobre a crise de imagem da corte quanto ao caso do Banco Master. Nesse ponto, afirmou que o envolvimento do Supremo é marginal e que o endereço central do escândalo não é a praça dos Três Poderes, mas a Faria Lima, em referência ao centro financeiro do país, em São Paulo.