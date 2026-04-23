A lesão muscular que o atacante Estêvão, do Chelsea, sofreu pode ter sido causada por uma série de razões, mas excesso de estímulo e descanso inadequado são as mais comuns, segundo especialistas.

O incidente também pode ser provocado por uma pancada no músculo quando ele está contraído. Nessa circunstância, a lesão pode ocorrer em qualquer pessoa que pratique alguma atividade física, por exemplo.

Segundo o site The Athletic, que faz parte do conglomerado de mídia The New York Times, o grau da lesão sofrida pelo atacante brasileiro foi classificado como quatro, o mais grave.