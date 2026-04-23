A maquiadora e modelo Ana Luiza Mateus, 30, disse a amigos que o namorado Endreo Lincoln Ferreira da Cunha tinha ciúmes de fotografias publicadas nas redes sociais e relatou que estava em uma "gaiola de ouro" poucos dias antes de ser encontrada morta, nesta quarta-feira (22). Na noite anterior ao crime, chegou a comprar uma passagem para voltar à cidade natal após sofrer uma agressão, segundo familiares.

Segundo a polícia, Ana Luiza foi encontrada morta na área comum de um condomínio na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Ela sofreu uma queda do 13º andar. Vizinhos do apartamento afirmaram aos policiais que houve uma briga durante toda a madrugada, e ouviram um barulho por volta das 5h.

O companheiro, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, 35, foi preso em flagrante e levado à DHC (Delegacia de Homicídios da Capital). Horas mais tarde, foi encontrado morto dentro da cela da delegacia. Segundo a Polícia Civil, Endreo cometeu suicídio por meio de asfixia com o pano de uma peça de roupa.